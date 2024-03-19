Украина продолжает переговоры с Китаем относительно саммита мира: Пекин хочет видеть на нем Россию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что продолжает диалог с Китаем с целью привлечь его к участию в предстоящем Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии. В то же время Пекин хочет видеть на нем представителя России.

Как отметил Кулеба, Украина и Китай никогда не имели никаких проблем ни в основных вопросах, ни в двусторонних отношениях. Поэтому, по его словам, между странами существует доверие.

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Дискуссия с китайскими представителями

Министр иностранных дел Украины во время онлайн-брифинга для иностранных СМИ отметил, что в отношениях нашего государства и Китая царит доверие.

Главное мирное предложение, которое сейчас есть на столе в мире – это украинская мирная формула, предложенная Президентом Зеленским. И мы работаем над ней, включая созыв первого саммита мира,

– сказал украинский чиновник.

По его словам, это было и остается предметом дискуссии с китайскими представителями.

В то же время Кулеба считает, что Китай имеет очень большой потенциал для того, чтобы положить конец войне России против Украины из-за "особых" отношений между Москвой и Пекином.

Китай хочет видеть Россию

Недавно официальные лица сообщили, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров. Речь идет о Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.

Отмечается, что в противном случае Пекин всячески бойкотировать подобные встречи. Такая позиция Китая стала понятной еще во время европейского тура специального представителя правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй.

В частности, министерство иностранных дел сообщало, что Ли пообещал поддержать созыв мирной конференции "при равноправном участии всех сторон".

Напомним, что в начале марта 2024 года СМИ написали, что специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй посещал Москву. После этого он заявил, что Киев не сможет достичь мира другим способом, кроме переговоров с агрессором. Этой же позиции придерживается и российская сторона.

Посланник Пекина заявил, что "любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности".

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