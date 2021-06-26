У червні 2021 року Китай натиснув на Україну, погрожуючи не надіслати чергову партію вакцин проти COVID-19. А все для того, щоб Україна відкликала свою підтримку міжнародної заяви про порушення прав людини у Китаї.

Щонайменше, так стверджують журналісти зі США з посиланням на джерела в дипломатичному корпусі. Щоправда, вони погодилися говорити на цю тему тільки на умовах анонімності.

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Україна могла піддатися на шантаж Китаю

22 червня на засіданні Ради ООН із прав людини у Женеві Україна (як і ще 44 країни) приєдналася до заяви Канади щодо Китаю.

У документі сформульована вимога негайно надати незалежним спостерігачам доступ до регіону Сіньцзяня, де китайська влада начебто чинить репресії уйгурів і мусульман.

Однак вже 24 червня Україна відкликала свій підпис.

Так от, американські журналісти стверджують: на такий крок Київ пішов через те, що Пекін пригрозив заблокувати заплановану поставку 500 тисяч доз вакцин проти COVID-19.

Про це АР розповіли дипломати з двох країн на умовах анонімності. Агентство одразу ж звернулося по коментар до Києва та Пекіна, але відповіді на момент публікації матеріалу не отримало.

У Китаї ж запевнили, що не 60, а цілих 90 країн на їхньому боці, і що слова про репресії – це брехня. А Канаді ж порадили зайнятися розслідуванням загибелі індіанців.

одразу на підтримку Китаю виступила тільки Білорусь – начебто від імені понад 60 країн. Утім, ООН переліку цих країн не отримала.

Зауважимо, що з цього приводу лунали й публічні заяви дипломатів. Зокрема, 25 червня заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд сказала таке (якщо вірити ТАСС):

Україна стала жертвою Китаю, коли проголосувала в Раді ООН із прав людини за рішення по Синьцзяну. Поставка 500 тисяч вакцин проти коронавірусу з Китаю була скасована.

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