Китай успешно шантажировал Украину вакцинами против COVID-19, – AP

В июне 2021 Китай нажал на Украину, угрожая не прислать очередную партию вакцин против COVID-19. А все для того, чтобы Украина отозвала свою поддержку международного заявления о нарушении прав человека в Китае.

По меньшей мере, так утверждают журналисты из США со ссылкой на источники в дипломатическом корпусе. Правда, те согласились говорить на эту тему только на условиях анонимности.

К слову У Байдена допустили изоляцию Китая из-за расследования касательно COVID-19: реакция Пекина

Украина могла поддаться на шантаж Китая

22 июня на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве Украина (как и еще 44 страны) присоединилась к заявлению Канады в отношении Китая.

В документе сформулировано требование немедленно предоставить независимым наблюдателям доступ в регион Синьцзяня, где китайские власти якобы осуществляют репрессии уйгуров и мусульман.

Однако уже 24 июня Украина отозвала свою подпись.

Так вот, американские журналисты утверждают: на такой шаг Киев пошел из-за того, что Пекин пригрозил заблокировать запланированную поставку 500 тысяч доз вакцин против COVID-19.

Об этом АР рассказали дипломаты из двух стран на условиях анонимности. Агентство сразу же обратилось за комментарием в Киев и Пекин, но ответа на момент публикации материала не получило.

В Китае же заверили, что не 60, а целых 90 стран на их стороне, и что слова о репрессиях – это ложь. А Канаде же посоветовали заняться расследованием гибели индейцев.

сразу на поддержку Китая выступила только Беларусь – якобы от имени более 60 стран. Впрочем, ООН перечень этих стран не получила.

Заметим, что по этому поводу звучали и публичные заявления дипломатов. В частности, 25 июня заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала следующее (если верить ТАСС):

Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за решение по Синьцзяню. Поставка 500 тысяч вакцин против коронавируса из Китая была отменена.

Читайте также Преследование и пытки, – последний доклад ООН о правах человека в оккупированном Крыму