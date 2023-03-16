Китай не розглядає війну в Україні, як війну двох суверенних держав, – політолог
Китай поки вагається у своєму ставленні до України. Хоча має підтримувати, судячи з його наративів про цілісність та непорушність держав за останні роки.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Тарас Загородній. Разом з тим він відзначив, що саме Сі Цзіньпін змінив фокус зовнішньої політики.
Дивіться також На Сході України ЗСУ збили модернізований китайський дрон, – CNN
Як Сі Цзіньпін змінив політику
Тепер фокус зовнішньої політики Китаю став не прагматичним, а ідеологічним, вважає експерт. І це грає не на руку Україні.
І в такому ключі вони розглядають війну не як двох суверенних держав, а як війну Росії проти "бунтівної провінції". Над цим гарно попрацювала безпосередньо Росія і така думка в китайського керівництва,
– сказав Загородній.
Тарас Загородній про політику Китаю щодо війни в Україні: дивитись відео
Що може зробити Україна
На думку політолога, саме зараз у гру мають вступити дипломати та провести своєрідну інформаційну роботу. Вони мають пояснити, що Україна – не "провінція", а суверенна держава.
"Далі можна виходити на те, що Китаю не потрібна непередбачувана Росія. Бо вона в будь-який момент може здійснити непередбачуваний крок – організувати теракт у Перській затоці, аби підняти ціни на нафту. Китаю це не вигідно", – припустив спікер.
Політолог пригадав "мирний план", де Китай бачить свої плюси у співпраці з Україною. Це стосується експорту аграрної продукції.
"Це теж є вагомим важелем тиску на Китай і з ним треба розмовляти", – резюмував Тарас Загородній.
Справи Росії та Китаю: останнє
- Китай перейменував міста Росії на свій лад. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко заявив, що на офіційному сайті уряду КНР опублікували карти, на яких деяким містам Росії повернули китайські назви.
- У Пекіні скасували заборону 2020 року щодо ввезення вугілля з Австралії. Таке рішення потенційно зашкодить країні-агресорці, адже її шахтарі не переживуть, якщо ще й Китай відмовиться від російського вугілля.
- Разом з тим політолог із Німеччини Ігор Ейдман вважає, що Китаю вигідна "путінська" Росія, яка була б своєрідним "громовідводом" від Заходу.