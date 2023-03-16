Кінець "вугільного конфлікту"

Китай скасував усі обмеження на імпорт австралійського вугілля, поклавши кінець торговим обмеженням, які були до цього.

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Нагадуємо, що у жовтні 2020 року Китай ввів неофіційну заборону на імпорт австралійського вугілля. Все через конфлікт, який виник між обома країнами: Австралія звинуватила Китай у поширенні коронавірусу.

До цієї події Австралія була одним із головних торгових партнерів Китаю з коксівного вугілля. За даними Platts Analytics, 38,6 мільйона тонн австралійського енергетичного вугілля та 31,6 мільйона тонн металургійного вугілля експортувалося до Піднебесної.

Згідно з джерелами, які ознайомилися з рішенням, портам і митницям було наказано дозволити закордонні вантажі в країну, включаючи австралійське вугілля.

Крім того, заборону на ввезення вугілля частково послабили ще у січні 2022 року. Тоді Китай дозволив 3 державним комунальним підприємствам і сталеливарній компанії відновити закупівлі.

Цікаво те, що з початку року Китай вже імпортував понад 3,2 мільйона тонн вугілля з Австралії. Про це свідчать дані Splash247.

Це стане каменем розбрату між Росією та Китаєм

І все б нічого, але таке рішення Піднебесної стане великим ударом в спину Росії. З відкритих даних відомо, що Китай після повномасштабного вторгнення Росії в Україну став головним імпортером нафти з Росії.

Крім того, як повідомила митна служба КНР, у липні 2022 року імпорт російського вугілля ще й досяг 5-річного максимуму. Тоді Пекін імпортував із Росії 7,42 мільйона тонн вугілля, а це приблизно на 14% більше, ніж у липні 2021 року.

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Однак російське вугілля, яке значно дешевше, не порівняти із високоякісним австралійським, що, до речі, користується великим попитом на металургійних підприємствах і електростанціях Китаю.

Тобто виходить так, що після такого рішення, Китай своїми діями найімовірніше позбавить велику частку шахтарів з Кузбасу без роботи.

Кузбас, або Кузнецький вугільний басейн – це один із найбільших вугільних басейнів у світі, який розташований в країні-агресорці.

Хоч від такого рішення Пекіну щодо скасування обмеження на ввезення вугілля з Австралії постраждає Росія, але знайдуться й ті, що потенційно виграють. Це Індія, Індонезія, Японія та інші країни регіону.