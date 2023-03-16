Конец "угольного конфликта"
Китай отменил все ограничения на импорт австралийского угля, положив конец существующим торговым ограничениям.
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До этого события Австралия была одним из главных торговых партнеров Китая по коксующемуся углю. По данным Platts Analytics, 38,6 миллиона тонн австралийского энергетического угля и 31,6 миллиона тонн металлургического угля экспортировалось в Поднебесную.
- Согласно источникам, которые ознакомились с решением, портам и таможням было предписано разрешить заграничные грузы в страну, включая австралийский уголь.
- Кроме того, запрет на ввоз угля был частично ослаблен еще в январе 2022 года. Тогда Китай разрешил 3 государственным коммунальным предприятиям и сталелитейной компании возобновить закупки.
Интересно, что с начала года Китай уже импортировал более 3,2 миллиона тонн угля из Австралии. Об этом свидетельствуют данные Splash247.
Это станет камнем раздора между Россией и Китаем
И все бы ничего, но такое решение Поднебесной станет большим ударом в спину России. Из открытых данных известно, что Китай после полномасштабного вторжения России в Украину стал основным импортером нефти из России.
Кроме того, как сообщила таможенная служба КНР, в июле 2022 года импорт российского угля еще и достиг 5-летнего максимума. Тогда Пекин импортировал из России 7,42 миллиона тонн угля, что примерно на 14% больше, чем в июле 2021 года.
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Однако российский уголь, значительно дешевле, не сравним с высококачественным австралийским, который, кстати, пользуется большим спросом на металлургических предприятиях и электростанциях Китая.
То есть получается так, что после такого решения Китай своими действиями вероятнее всего оставит большую долю шахтеров из Кузбасса без работы.
Хотя от такого решения Пекина об отмене ограничения на ввоз угля из Австралии пострадает Россия, но найдутся и потенциально выигравшие. Это Индия, Индонезия, Япония и другие страны региона.