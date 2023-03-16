Конец "угольного конфликта"

Китай отменил все ограничения на импорт австралийского угля, положив конец существующим торговым ограничениям.

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Напоминаем, что в октябре 2020 года Китай ввел неофициальный запрет на импорт австралийского угля. Все из-за конфликта, возникшего между обеими странами: Австралия обвинила Китай в распространении коронавируса.

До этого события Австралия была одним из главных торговых партнеров Китая по коксующемуся углю. По данным Platts Analytics, 38,6 миллиона тонн австралийского энергетического угля и 31,6 миллиона тонн металлургического угля экспортировалось в Поднебесную.

Согласно источникам, которые ознакомились с решением, портам и таможням было предписано разрешить заграничные грузы в страну, включая австралийский уголь.

Кроме того, запрет на ввоз угля был частично ослаблен еще в январе 2022 года. Тогда Китай разрешил 3 государственным коммунальным предприятиям и сталелитейной компании возобновить закупки.

Интересно, что с начала года Китай уже импортировал более 3,2 миллиона тонн угля из Австралии. Об этом свидетельствуют данные Splash247.

Это станет камнем раздора между Россией и Китаем

И все бы ничего, но такое решение Поднебесной станет большим ударом в спину России. Из открытых данных известно, что Китай после полномасштабного вторжения России в Украину стал основным импортером нефти из России.

Кроме того, как сообщила таможенная служба КНР, в июле 2022 года импорт российского угля еще и достиг 5-летнего максимума. Тогда Пекин импортировал из России 7,42 миллиона тонн угля, что примерно на 14% больше, чем в июле 2021 года.

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Однако российский уголь, значительно дешевле, не сравним с высококачественным австралийским, который, кстати, пользуется большим спросом на металлургических предприятиях и электростанциях Китая.

То есть получается так, что после такого решения Китай своими действиями вероятнее всего оставит большую долю шахтеров из Кузбасса без работы.

Кузбасс, или Кузнецкий угольный бассейн – это один из самых больших угольных бассейнов в мире, расположенный в стране-агрессоре.

Хотя от такого решения Пекина об отмене ограничения на ввоз угля из Австралии пострадает Россия, но найдутся и потенциально выигравшие. Это Индия, Индонезия, Япония и другие страны региона.