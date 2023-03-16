Китай не рассматривает войну в Украине, как войну двух суверенных государств, – политолог

Китай пока сомневается в своем отношении к Украине. Хотя должен поддерживать, судя по его нарративам о целостности государств за последние годы.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Тарас Загородний. Вместе с тем, он отметил, что именно Си Цзиньпин изменил фокус внешней политики.

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Как Си Цзиньпин изменил политику

Теперь фокус внешней политики Китая стал не прагматичным, а идеологичным, считает эксперт. И это играет не на руку Украине.

И в таком ключе они рассматривают войну не как двух суверенных государств, а как войну России против "бунтующей провинции". Над этим хорошо поработала непосредственно Россия и такое мнение у китайского руководства,

– сказал Загородний.

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Что может сделать Украина

По мнению политолога, сейчас в игру должны вступить дипломаты и провести своеобразную информационную работу. Они должны объяснить, что Украина – не "провинция", а суверенное государство.

"Дальше можно выходить на то, что Китаю не нужна непредсказуемая Россия. Потому что она в любой момент может предпринять непредсказуемый шаг – организовать теракт в Персидском заливе, чтобы поднять цены на нефть. Китаю это не выгодно", – предположил спикер.

Политолог припомнил "мирный план", где Китай видит свои плюсы в сотрудничестве с Украиной. Это касается экспорта аграрной продукции.

"Это тоже является весомым рычагом давления на Китай и с ним нужно разговаривать", – резюмировал Тарас Загородний.

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