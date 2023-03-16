Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Тарас Загородний. Вместе с тем, он отметил, что именно Си Цзиньпин изменил фокус внешней политики.
Смотрите также На Востоке Украины ВСУ сбили модернизированный китайский дрон, – CNN
Как Си Цзиньпин изменил политику
Теперь фокус внешней политики Китая стал не прагматичным, а идеологичным, считает эксперт. И это играет не на руку Украине.
И в таком ключе они рассматривают войну не как двух суверенных государств, а как войну России против "бунтующей провинции". Над этим хорошо поработала непосредственно Россия и такое мнение у китайского руководства,
– сказал Загородний.
Тарас Загородний о политике Китая о войне в Украине: смотреть видео
Что может сделать Украина
По мнению политолога, сейчас в игру должны вступить дипломаты и провести своеобразную информационную работу. Они должны объяснить, что Украина – не "провинция", а суверенное государство.
"Дальше можно выходить на то, что Китаю не нужна непредсказуемая Россия. Потому что она в любой момент может предпринять непредсказуемый шаг – организовать теракт в Персидском заливе, чтобы поднять цены на нефть. Китаю это не выгодно", – предположил спикер.
Политолог припомнил "мирный план", где Китай видит свои плюсы в сотрудничестве с Украиной. Это касается экспорта аграрной продукции.
"Это тоже является весомым рычагом давления на Китай и с ним нужно разговаривать", – резюмировал Тарас Загородний.
Дела России и Китая: последнее
- Китай переименовал города России на свой лад. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко заявил, что на официальном сайте правительства КНР опубликовали карты, на которых некоторым городам России были возвращены китайские названия.
- В Пекине отменили запрет 2020 года по ввозу угля из Австралии. Такое решение потенциально навредит стране-агрессорке, ведь ее шахтеры не переживут, если еще и Китай откажется от российского угля.
- Вместе с тем, политолог из Германии Игорь Эйдман считает, что Китаю выгодна "путинская" Россия, которая была бы своеобразным "громоотводом" от Запада.