Об этом в комментарии 24 Каналу заявил политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, некоторые заинтересованы в том, чтобы путинская Россия не рухнула, а "закрывала" от Запада – была "громоотводом".

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"И вся энергия Запада была направлена против путинской России, а не против их стран. В первую очередь Си – Китай, частично и Эрдоган – Турция. Вот Си и Эрдоган давно пытаются протянуть Путину руку помощи", – заявил он.

Эйдман убежден, что здесь говорится о том, чтобы российский диктатор пошел на определенные попытки заморозить войну, прекратить какие-либо наступательные действия.

Ведь и Си, и Эрдоган, и Орбан, и другие путинские квазидрузья прекрасно понимают, что Путин проиграет эту войну, если будет ее продолжать,

– сказал политолог.

Поэтому российскому диктатору, считает он, протягивают руку помощи.

"А этот странный "утопленник" эту руку отталкивает. Говорит, что не тонет, а сейчас переплывет, как минимум, Черное море. Он не собирается идти даже на просто демонстративные мирные шаги", – добавил Игорь Эйдман.

Он отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган мог из него "выжать" лишь бессмысленное "рождественское перемирие", которое Путин сразу же нарушил.

Какие интересы Китая

"Поэтому, конечно, Си заинтересован в сохранении путинского режима, ведь он является "громоотводом" от Запада, во-первых. А во-вторых – очень выгодно экономически", – сказал социолог из Германии.

По его мнению, все потому, что КНР покупает российские природные ресурсы, которые не могут быть проданы на других рынках.

"С одной стороны – да, он хотел бы заморозить эту войну. А с другой стороны – даже сам Путин не готов пытаться войну замораживать", – заявил он.

В чем заинтересована КНР: смотрите видео

Политолог уверен, что никто, и прежде всего Украина, Запад не согласились бы на замораживание войны на тех условиях, что Россия могла бы "сожрать" те территории, которые она уже оккупировала.

"Но в этом случае это дало бы возможность тому же Си говорить: "Если Украина хочет воевать, а Россия уже готова к миру и остановиться, тогда я буду России помогать", – заметил он.

Слабость российского диктатора

Однако Путин, уверен социолог, эту руку помощи не принимает. Может быть, российский диктатор боится, если он скажет остановить войну, то это воспримут за слабость.

А он больше всего боится, как и все слабые люди, чтобы его слабость была видна. Поэтому он эту подачу от Си пока не принимает,

– сказал Эйдман.

Он считает, что глава Китая может приехать в Москву только в том случае, если будет окончательно уверен, что Путин его подачу примет.

Окончательно ли "оторвался" Путин

Игорь Эйдман убежден, если Си Цзиньпин не приедет в Москву, а Владимир Путин не примет так называемый китайский "мирный план", это будет означать, что российский диктатор окончательно "оторвался" и не слушает даже своего "старшего китайского брата".

"А если поедет и такой "мирный план" будет одобрен, значит, что Путин все-таки в определенной степени руководит китайцами", –подытожил политолог.

Какая позиция Китая