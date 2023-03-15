О них в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул важный нюанс: несмотря на все действия Китая, он все же остается на стороне России. Предварительно обсуждался вероятный визит Си Цзиньпина в Москву – окончательная дата не подтверждена.

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Особенность реакции США

По словам Жданова, Вашингтон и непосредственно Белый Дом положительно отреагировали, поскольку этот разговор может стать "первым контактом между двумя государствами за время полномасштабного вторжения". Важно, чтобы Си Цзиньпин из уст Владимира Зеленского услышал украинскую политическую позицию по поводу перемирия или начала переговорного процесса. И вопрос – примет ли он ее.

"Если не примет – пусть прекращает все попытки влезть, как миротворец в этот вооруженный конфликт. Если примет – может участвовать. Я больше склоняюсь к первому варианту. Иначе он (Си Цзиньпин – 24 Канал) начал бы с нашего президента", – отметил военный эксперт.

Олег Жданов о предполагаемом разговоре Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским: смотреть видео

Что Си Цзиньпин хочет от Путина

Си Цзиньпин не хочет начинать свой третий президентский срок с негатива, поэтому его интересует на какие уступки и компромиссы может пойти Путин, чтобы остановить войну, считает Жданов. Вероятно, такими могут быть остановка огня и продление оккупации территорий.

Реакция Вашингтона подтверждает позицию, которую выражает Владимир Зеленский в последнее время. Первое – переговоры вероятны только после отвода войск на границы 1991 года. И второе – они возможны не с Путиным, легитимность которого на международной арене сильно подмочена,

– подчеркнул спикер.

Но факт, что Си Цзиньпин сначала летит в Москву и потом будет говорить с Владимиром Зеленским – плохой знак. Он может давить и пытаться заставить начать переговорный процесс здесь и сейчас, считает Жданов.

О чем будет разговор Си Цзиньпина: мнения