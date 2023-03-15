Про них в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він підкреслив важливий нюанс: попри усі дії Китаю, він все ж залишається на боці Росії. Попередньо обговорювався ймовірний візит Сі Цзіньпіна до Москви – остаточна дата не підтверджена.

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Особливість реакції США

За словами Жданова, Вашингтон і безпосередньо Білий Дім позитивно відреагували, оскільки ця розмова може стати "першим контактом між двома державами за час повномасштабного вторгнення". Важливо, аби Сі Цзіньпін з вуст Володимира Зеленського почув українську політичну позицію щодо перемир’я, або початку переговорного процесу. І питання – чи прийме він її.

"Якщо не прийме – нехай припиняє всі спроби влізти, як миротворець у цей збройний конфлікт. Якщо прийме – то може брати участь. Я більше схиляюся до першого варіанту. Інакше він (Сі Цзіньпін – 24 Канал) розпочав би з нашого президента", – відзначив військовий експерт.

Олег Жданов про ймовірну розмову Сі Цзіньпіна з Володимиром Зеленським: дивитись відео

Що Сі Цзіньпін хоче від Путіна

Сі Цзіньпін не хоче розпочинати свій третій президентський термін з негативу, а тому його цікавить на які поступки та компроміси може піти Путін, щоб зупинити війну, вважає Жданов. Ймовірно, такими можуть бути зупинення вогню та продовження окупації територій.

Реакція Вашингтону підтверджує позицію, яку Володимир Зеленський виказує останній час. Перше – переговори ймовірні тільки після відведення військ на кордони 1991 року. І друге – вони можливі не з Путіним, легітимність якого на міжнародній арені сильно підмочена,

– підкреслив спікер.

Але факт, що Сі Цзіньпін спочатку летить до Москви і лише потім говоритиме з Володимиром Зеленським – поганий знак. Він може давити та намагатися змусити до переговорного процесу тут і зараз, вважає Жданов.

Про що буде розмова Сі Цзіньпіна: думки