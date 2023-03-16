Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Тарас Загородній. Разом з тим він відзначив, що саме Сі Цзіньпін змінив фокус зовнішньої політики.

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Як Сі Цзіньпін змінив політику

Тепер фокус зовнішньої політики Китаю став не прагматичним, а ідеологічним, вважає експерт. І це грає не на руку Україні.

І в такому ключі вони розглядають війну не як двох суверенних держав, а як війну Росії проти "бунтівної провінції". Над цим гарно попрацювала безпосередньо Росія і така думка в китайського керівництва,

– сказав Загородній.

Тарас Загородній про політику Китаю щодо війни в Україні: дивитись відео

Що може зробити Україна

На думку політолога, саме зараз у гру мають вступити дипломати та провести своєрідну інформаційну роботу. Вони мають пояснити, що Україна – не "провінція", а суверенна держава.

"Далі можна виходити на те, що Китаю не потрібна непередбачувана Росія. Бо вона в будь-який момент може здійснити непередбачуваний крок – організувати теракт у Перській затоці, аби підняти ціни на нафту. Китаю це не вигідно", – припустив спікер.

Політолог пригадав "мирний план", де Китай бачить свої плюси у співпраці з Україною. Це стосується експорту аграрної продукції.

"Це теж є вагомим важелем тиску на Китай і з ним треба розмовляти", – резюмував Тарас Загородній.

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