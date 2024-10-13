Китай збирається завдати нам поразки на дипломатичному полі

Зеленський зустрівся у Берліні з Олафом Шольцом і називає цю зустріч найважливішою з початку повномасштабної війни.

Важливість підтримки від Німеччини

Напередодні зустрічі з Шольцом Зеленський встиг поговорити з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та італійською прем'єркою Джорджією Мелоні.

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Варто нагадати, що Стармер, Шольц і Макрон мали бути учасниками важливого саміту з американським лідером Джо Байденом. Під час нього президент США планував обговорити з європейськими колегами те, як вони будуть діяти під час каденції його наступника.

Адже саме на період 2025 – 2029 років може прийтися найважчий період у протистоянні Росії та України, і ще й важкий період війни на Близькому Сході. Байдену було важливо зрозуміти, як європейські лідери будуть діяти у ситуації, якщо на виборах переможе Дональд Трамп, який зацікавлений у серйозному перегляді американської зовнішньої політики.

Представники Республіканської партії, зокрема спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон, не приховують свого бажання припинити фінансування України, щоб створити додаткові можливості не тільки для Трампа, але й Владіміра Путіна, зацікавленого у збільшені свого впливу на Європу.

У цій ситуації перемога України на війні – є не лише українським завданням найближчих років, але й важливим завданням Європи. Саме про це Зеленський мав говорити з Шольцом. Адже Німеччини є чи не найважливішим спонсором української боротьби за незалежність. Зеленський не дарма говорить, що Німеччина найбільше допомогла Україні з системами ППО, зараз це стає ще актуальнішим.

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Ми розуміємо, що наближаються зимові місяці й Росія буде робити все можливе і неможливе, щоб знищити українську енергетичну інфраструктуру і перетворити життя українців на пекло. Нові системи ППО мають допомогти Україні зберегти свою інфраструктуру.

Шольц повідомив про новий пакет німецької допомоги для України. Мовиться про 1,4 мільярда євро. Однак поки що невідомо на скільки змінився погляд Шольца на дозвіл Україні бити західною далекобійною зброєю по Росії, адже він є опонентом цього дозволу.

Також незрозуміло, наскільки готовий Байден, від якого і залежить остаточне рішення, погоджуватися з цією позицією. Можливо, це рішення буде ухвалювати вже наступний президент США. Для того, щоб воно було позитивним і змінило хід війни принаймні у 2025 році, потрібна спільна позиція європейських лідерів. З цього погляду також важливою є позиція Шольца.

Китай намагається переграти Україну та Захід

Зеленський також говорив з Шольцом про свій план перемоги, однак тепер він його називає "містком для другого саміту миру", на якому мають бути посилені українські позиції. Ми прекрасно розуміємо, що такі форми не мають ніякого реального стосунку до закінчення війни. Для того, щоб війна завершилася, потрібна реальна політична воля не лише з боку України і західних союзників, але й від Росії, очільник якої розраховує на багаторічне протистояння з Україною та західним світом.

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Лише виснаження російського економічного і військового потенціалу може створити певні умови для припинення війни у 20-х роках нашого століття.

Дуже важливим є той факт, що боротьба зараз відбувається не лише на полі бою, де росіяни продовжують просуватися, але і на дипломатичному полі. На ньому Україну намагається обіграти Китай, який зацікавлений в успіху свого стратегічного союзника – Росії.

Створення платформи "Друзів миру", на першій зустрічі якої були представники Угорщини та Туреччини, говорить про те, що Китай збирається завдати Зеленському поразки саме на дипломатичному фронті. Він хотів би продемонструвати лідерам країн Глобального Півдня, що саме вони є миролюбними країнами, які намагаються знайти кроки до миру у той час, як Україна і Захід тільки затягують війну і не знаходять реальних можливостей для її закінчення.

Звісно, позиція країн Глобального Півдня не має ніякого реального впливу на те, як буде продовжуватися російсько-українська війна. Однак Україна зацікавлена у своїй міжнародній підтримці для того, щоб послаблювати Росію. Дуже важливим є створення можливості тиску на Китай, без підтримки якого Росія та Іран не могли б плекати нових агресивних задумів.

Не знаю, чи буде план перемоги Зеленського, якимось містком до чергового дипломатичного форуму, однак політична боротьба у роки війни є також важливою з погляду ролі, яку Україна буде відіграти у світі вже після того, як війна припиниться шляхом відмови Росії від своїх агресивних амбіцій.