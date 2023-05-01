Величезний прорив: що означає визнання Китаєм резолюції ООН, в якій Росію називають агресором

Китай проголосував "за" резолюцію ООН, у якій Росію називають агресором. Раніше Пекін не брав участь у таких голосуваннях або натискав жовті кнопки. Це величезний прорив на майданчику ООН.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. За його словами, на рішення Китаю могла вплинути розмова Сі Цзіньпіна із Володимиром Зеленським.

До теми Китай проголосував "за" резолюцію ООН, у якій Росію називають агресором

Китай визнав Росію агресором

Чаленко зазначив, що раніше Китай або зовсім не голосував, або натискав жовті кнопки. Те, що зараз Пекін визнав Росію агресором, – дуже важливо для України.

У такий спосіб Китай фактично вже визнає Росію агресором. Тому звичайно, це величезний прорив на майданчику ООН. Не дивлячись на ефективність цієї організації, подібні голосування на Генасамблеї показують, що не все втрачено і можна досягати позитивних результатів,

– вважає він.

Керівник Центру аналізу та стратегії звернув увагу, що нещодавно відбулась телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського та лідера КНР Сі Цзіньпіна. На його думку, це могло вплинути на голосування Китаю.

"Можливо, це мало певний вплив на це голосування. Я цьому не здивуюсь. Це просто показує, що у кожній країні ми можемо досягати певних проукраїнських результатів. Це дійсно позитив", – сказав Чаленко.

Чаленко про визнання Китаєм резолюції ООН: дивіться відео

Китай думає лише про Китай

Ігор Чаленко переконаний, що такий крок Китай зробив не через те, що думає про Україну, Росію чи іншу державу. Він зауважив, що Пекін думає лише про власну вигоду.

Китай думає про Китай. Я не думаю, що зміниться загальна риторика після цієї резолюції. Але щодо майбутнього трибуналу проти Росії, я вважаю, це голосування теж зіграє свою важливу роль. Дуже добре, що Китай та інші держави натиснули зелені кнопки,

– додав він.

Голосування "за" резолюцію ООН: головне