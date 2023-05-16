Китай закликав прибрати знаки підтримки України зі стін іноземних посольств, – ЗМІ

У неспровокованій російській війні проти України безліч країн світу висловили свою підтримку нашій державі. Демонструють її й за допомогою відповідних лозунгів на стінах посольств та міжнародних організацій, що не дуже сподобалося Китаю.

Відтак у Піднебесній закликали іноземні посольства та міжнародні організації у Пекіні не використовувати зовнішні стіни своїх будівель "для політичної пропаганди", маючи на увазі, ймовірно, знаки, що демонструють підтримку України. Зокрема, таке повідомлення зробило й МЗС Китаю ще 10 травня.

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У Китаї закликали "уникати виникнення конфліктів між державами”

Ба більше, в МЗС закликали не лише уникати пропаганди, а й "уникати виникнення конфліктів між державами". І це при тому, що "конфлікт", а насправді кровожерлива війна Росії проти України триває роками.

Також у МЗС повідомили, що Пекін поважає дипломатичний імунітет відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Однак попри це у повідомленні підкреслили, що посольства та міжнародні організації "зобов’язані дотримуватися китайських законів і правил".

Як зазначили у ЗМІ, вважається, що такий лист було надіслано у всі дипломатичні місії в Китаї.

Заклик викликав хвилю критики

Зазначимо, що багато посольств у Пекіні на своїх стінах розмістили вивіски із зображенням прапора України, а також лозунгами в підтримку нашої держави китайською та англійською мовами. Зокрема, щоб продемонструвати свою солідарність з Україною, подекуди можна прочитати відомий заклик "#StandWithUkraine".

Серед таких дипломатичних представництв у Пекіні, зокрема, посольства Канади, Німеччини та Польщі.

Тож очікувано, що такий заклик китайської влади викликав негативну реакцію з боку дипломатів Європи та інших регіонів. Ба більше, як припустили у ЗМІ, ніхто з них на заклик не відреагував та наразі не прибрав вивіски.

Так, європейський дипломат, ім'я якого у ЗМІ не назвали, нібито розкритикував позицію Китаю. Він заявив, що немає жодного розумного виправдання для перешкоджання вираженню державою своїх намірів, а також підкреслив, що вони не виконуватимуть цю вимогу.