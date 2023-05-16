Китай призвал убрать знаки поддержки Украины со стен иностранных посольств, – СМИ

В неспровоцированной российской войне против Украины множество стран мира выразили свою поддержку нашему государству. Демонстрируют ее и с помощью соответствующих лозунгов на стенах посольств и международных организаций, что не очень понравилось Китаю.

Следовательно, в Поднебесной призвали иностранные посольства и международные организации в Пекине не использовать внешние стены своих зданий "для политической пропаганды", имея в виду, вероятно, знаки, демонстрирующие поддержку Украины. В частности, такое сообщение сделало и МИД Китая еще 10 мая.

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В Китае призвали "избегать возникновения конфликтов между государствами"

Более того, в МИД призывали не только избегать пропаганды, но и "избегать возникновения конфликтов между государствами". И это при том, что "конфликт", а на самом деле кровожадная война России против Украины длится годами.

Также в МИД сообщили, что Пекин уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях. Однако, несмотря на это, в сообщении подчеркнули, что посольства и международные организации "обязаны соблюдать китайские законы и правила".

Как отметили в СМИ, считается, что такое письмо было направлено во все дипломатические миссии в Китае.

Призыв вызвал волну критики

Отметим, что многие посольства в Пекине на своих стенах разместили вывески с изображением флага Украины, а также лозунгами в поддержку нашего государства на китайском и английском языках. В частности, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной, иногда можно прочитать известный призыв "#StandWithUkraine".

Среди таких дипломатических представительств в Пекине, в частности посольства Канады, Германии и Польши.

Ожидаемо, что такой призыв китайских властей вызвал негативную реакцию со стороны дипломатов Европы и других регионов. Более того, как допустили в СМИ, никто из них на призыв не отреагировал и пока не убрал вывески.

Так, европейский дипломат, имя которого в СМИ не назвали, якобы раскритиковал позицию Китая. Он заявил, что нет никакого разумного оправдания для препятствования выражению государством своих намерений, а также подчеркнул, что они не будут выполнять это требование.