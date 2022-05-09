У китайському Чжоушані моторошно почервоніло небо: апокаліптичні фото та відео

Над китайським портовим містом Чжоушань, що у провінції Чжецзян, небо моторошно стало криваво-червоним. Місцеві мешканці не на жарт злякались, що розпочався армагеддон.

Апокаліптичні фото та відео закривавленої блакиті почали масово ширити у мережі. Втім згодом у місцевих ЗМІ повідомили, що боятись нічого, адже моторошне забарвлення неба спричинило незвичайне заломлення світла.

Не пропустіть Палало потужно і яскраво: десантники показали нові кадри ліквідації окупантів і їхньої техніки

Криваве небо над китайським містом

На відео, які місцеві мешканці почали завантажувати у мережу, чутно паніку. Жителі міста зафіксували, як 7 травня небо стало криваво-червоним під товстими шарами туману й припустили, що розпочався апокаліпсис.

Новина про червоне небо стала найпопулярнішою темою у соціальних мережах, зокрема у твітері та китайському Weibo. На платформі Douyin, аналогу тіктоку, користувачі переконані, що явище – поганий знак, пов'язаний з черговою хвилею пандемії COVID-19, яка почала набирати обертів у сусідньому Шанхаї. Паніка шириться серед місцевого населення:

"Відбуватимуться нещасні випадки";

"Необхідно терміново робити запаси продовольства", – пишуть китайці у соціальних мережах.

Метеорологи спростували апокаліпсис

Співробітники метеорологічного бюро Чжоушаня спростували занепокоєння містян. Вони зазначили, що криваво-червоне забарвлення неба – це наслідок незвичайного заломлення світла, а не масштабної катастрофи чи початку апокаліпсису.

Ймовірно, це – наслідок заломлення і розсіювання атмосферою світла від рибальських човнів, що перебувають поблизу порту,

– наголосили метеорологи.

Також одна з версій припускає, що посприяти незвичайному заломленню світла могли тверді частки, що утворились унаслідок масштабного виверження у січні 2022 року вулкану Тонга.

Крім того, дослідники припустили, що криваво-червоне небо може бути наслідком геомагнітних бур, спричинених вибухами на Сонці. Втім у китайських ЗМІ спростували цю версію, зазначивши, що останніми днями жодних аномалій сонячної активності зафіксовано не було.

Криваво-червоне небо над китайським містом Чжоушань / Фото Douyin / zsgd93

До слова, історики знайшли документи, датовані ще 18 століттям, з Китаю, Кореї та Японії. Там є згадки про подібні повідомлення очевидців щодо моторошного криваво-червоного забарвлення неба, тож таке явище у регіоні відбувається не вперше.

Вас може зацікавити – Україна може отримати заморожені російські активи: дивіться відео