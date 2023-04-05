Китаю потрібні передбачувані партнери: чи насправді Пекін є союзником Росії

Росія намагається видавати Китай за свого союзника у війні проти України та Заходу. У цьому візит Сі Цзіньпіна в Москву зіграв їй на руку.

Втім, насправді у відносинах Пекіна з Москвою не все так гладко. Про це в стрімі 24 Каналу заявив громадський діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв.

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Ставлення Індії та Китаю до Росії

Коментуючи тему відносин Росії з Індією, він відзначив, що лише той факт, що остання підтримала стелю цін на російську нафту, вже є свідченням її позиції.

Це вже каже про те, що Індія фактично визначилася, на чиєму вона боці. Індія на боці добра,

– переконаний Арман Шураєв.

Яким є ставлення Індії та Китаю до Росії: дивіться відео

Натомість у контексті Китаю він відзначає, що мовиться про протистояння двох світових наддержав – Китаю та Сполучених Штатів.

Я вважаю, що Китаю потрібні передбачувані партнери, передбачувані сусіди. Адже, як кажуть, добрий ворог краще, ніж поганий друг,

– підкреслив журналіст з Казахстану.

Тут хорошим ворогом для Китаю є США, а поганий друг – це Путін та його банда. Тож співрозмовник сумнівається, що Китай підтримуватиме поганого друга.

"Я думаю, що він просто зберігатиме нейтралітет. Або ж своєю бездіяльністю демонструватиме, що він таки на боці України. Я на це сподіваюся щонайменше", – резюмував Арман Шураєв.

Позиція Китаю щодо війни

Китай ще 24 лютого опублікував свій "мирний план", який Пекін називає позиційним документом з рекомендаціями, які нібито допоможуть досягти миру. У цьому документі китайська сторона пропонує:

відмовитися від гарантій безпеки однієї країни, користуючись з інших;

відновити прямий діалог Києва та Москви;

поважати суверенітет країн;

відновити мирні переговори;

вирішити гуманітарну кризу;

захистити цивільних та військовополонених;

гарантувати безпеку АЕС;

зменшити стратегічні ризики;

сприяти експорту зерна;

припинити впровадження "односторонніх санкцій";

підтримувати стабільність промислових ланцюгів та ланцюгів поставок;

сприяти післявоєнній відбудові.

Посол Китаю в Євросоюзі Фу Цун заявив, що Китай ніколи не був на стороні Росії у війні проти України. За його словами, зв'язки двох країн не такі вже "безмежні", як раніше вважали.