Побили доньку і пішли спати: у Києві госпіталізували 13-річну дівчинку

В Оболонському районі Києва батько побив свою 13-річну доньку. Дитину з синцями на обличчі помітила місцева жителька, яка й викликала поліцію.

Інцидент трапився на вулиці Героїв полку "Азов". Зазначають, що батько дівчинки застосував силу у розпал сімейного конфлікту.

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Яке покарання отримали батьки

По приїзду правоохоронців, дівчинка пояснила, що вдома її побив батько за нібито погану поведінку.

Своєю чергою, батьки пояснили, що вдома під час сварки дитина не реагувала на їхні зауваження та не слухалась, тому батько застосував до неї фізичну силу, вдаривши кілька разів в обличчя. Після конфлікту сім'я пішла спати, а на ранок виявила відсутність доньки.

Батько побив свою 13-річну доньку / Фото поліція Києва

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження. Відносно батьків дитини винесено терміновий заборонний припис терміном на 10 днів.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини інциденту. Після завершення перевірки можлива додаткова кваліфікація правопорушення. Досудове розслідування триває.

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