Закидали яйцями у день народження: у Києві знущалися з дівчинки-підлітка

10 жовтня 2023, 07:21
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У Дарницькому районі Києва дівчинку-підлітка закидали яйцями. Зробили це у її день народження.

Відповідне відео оприлюднили в мережі. Про це пише 24 Канал.

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Булінг у Києві

Судячи з закадрового голосу, зробили це хлопці, ймовірно, однолітки. На поширеному відео видно, як вони йдуть слідом за дівчинкою, кидають їй у голову яйця та глузують. 

З днем народження,
– знову й знову повторювали. 

Свої знущання компанія знімала на відео. До речі, інші діти, які перебували на місці подій, схоже, навіть не намагалися допомогти дівчинці.

Ювенальні поліцейські побачили відповідні кадри в мережі й почали перевірку. Як з'ясувалося, інцидент трапився ще в червні. Втім, про факт булінгу стало відомо лише тепер. 

Дітей встановлено. Після опитування усіх батьків з дітьми буде прийнято рішення щодо правової кваліфікації,
– розповіли в поліції Києва у коментарі ТСН. 

У Києві дівчинку закидали яйцями: дивіться відео з мережі

На Чернігівщині притягнули до відповідальності підлітків, які жорстоко цькували дівчинку

  • У Чернігівській області група дівчат-підлітків ображали і знущалися з іншої. Усе знімали на відео. Воно з'явилося у мережі у квітні 2023. 
  • У Нацполіції повідомили, що конфлікт між підлітками переріс у знущання та фізичне насильство.
  • Зокрема, на кадрах видно, як дівчинку тягали за волосся, принижували та погрожували "розправою" за розголос. 
  • Поліцейські склали адмінматеріали на неповнолітніх нападниць за дрібне хуліганство. На директора школи та батьків підлітків – за статтею 184 "Невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей".
Автор: Юлія Лобурак