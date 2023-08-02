Про те, що трапилось, розповіла мама побитого хлопчика Лєра Татарчук. Також відео побиття потрапило на камеру спостереження.

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У школі дитину побили до струсу мозку

Інцидент трапився в Ірпені в Київській області. У школі TGI Academy учні жорстоко побили третьокласника: дитину душили, били по голові та поки вона була непритомною. За словами мами дитини, вчителька була неподалік, проте була зайнята чимось у телефоні.

Мого сина, учня 3-го класу, побили до струсу мозку на шкільному майданчику приватної школи в Ірпені TGI Academy, за 15 метрів від вчительки, яка була зайнята своїми справами в телефоні. Все видно на відео з камер спостереження. Це відбувалось протягом 5 хвилин і жодної реакції від вчителів приватної школи. Син отримав удар ногою в голову ззаду, після чого лежав на землі близько 30 секунд нерухомо і, швидше за все, непритомний. У цей час зверху на ньому сиділа якась дитина і завдала ще удару,

– розповіла мама хлопчика..

За її словами, коли вона забирала свого заплаканого сина, у нього було набрякле обличчя. Тоді вчителька сказала, що "на вулиці в дітей стався конфлікт, але ми вже все розібрали". Про те, що трапилось насправді, дитина розповіла мамі лише вдома.

На ранок я звернулась до директорки і власниці школи Валентини Швед із проханням прояснити, що відбулось, і надати мені відео. Після того, як я побачила відео, я не могла спати 4 ночі, мені бракувало повітря, я не могла вкласти все це в себе в голові,

– сказала жінка.

Відео з камери спостереження:

В закладі ніхто не надав хлопчику допомогу

Татарчук також повідомила, що її сину не надали першу медичну допомогу та не викликали швидку, тому що вчителька "на око провела діагностику" дитини і вирішила, що з нею все добре. Також школа не повідомила поліцію та батьків дітей, які брали в цьому участь і були на майданчику, що саме сталося в навчальному закладі.

Вину вирішили перекласти на 9-річну дитину, яка вдарила ногою по голові сина, і на нього самого, бо сам винен, адже він не вміє гратися з дітьми. На ранок голова не боліла і він пішов до школи. Коли ввечері ми його забрали, він пожалівся, що в нього паморочилося в голові на уроках, але він побоявся сказати комусь через те, що не хотів бути висміяним… Ось тоді я забила тривогу,

– сказала жінка.

Лікар діагностував у хлопчика струс мозку, а лікування тривало кілька місяців. Зі слів дітей, які стали свідками інциденту, вони навіть "підходили до вчительки і просили про допомогу, але марно".

Батьки не забирали дитину з приватної школи, розраховуючи на адекватну реакцію керівництва закладу ц навіть просили вжити заходів щодо протидії булінгу. Проте, за їхніми словами, нічого зроблено не було. Тоді вони звернулись до правоохоронців.

У межах перевірок моїх заяв з’ясувалося багато цікавого, як, наприклад, те, що TGI Academy не має ліцензії на проведення освітньої діяльності, а вчителі TGI Academy зовсім не вчителі, а ФОПи, договори про надання послуг з якими були укладені лише на 5 днів. І це притому, що з вересня вони щодня були з моєю дитиною,

– сказала Татарчук.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

У пресслужбі поліції Київської області заявили, за цим фактом відкрито кримінальні провадження за статтею 126 (побої і мордування) і статтею 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя і здоровʼя дітей) Кримінального кодексу України.