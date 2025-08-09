Вдень 9 серпня у низці українських регіонів завила сирена. Виникла загроза ракетних ударів.

О 13:43 Повітряні сили попередили про загрозу балістичних ракет зі сходу. Незабаром небезпека з'явилася і з півдня, передає 24 Канал.

Дивіться також Знищені не просто будинки, а частини вулиць: як Харківщина пережила серйозну атаку БпЛА

Що відомо про тривогу у частині України?

О 13:44 військові повідомили про рух швидкісної цілі на Сумщину. Монітори пишуть, що Сумський район перебуває під обстрілом балістикою.

О 13:56 почали давати відбої.

Де оголосили тривогу: дивіться на карті

Нагадаємо, що вночі противник атакував 47-ма дронами прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей.

Внаслідок масованого обстрілу Харківщини поранення отримали 6 людей.

По Дніпру було завдано удар ракетами. Постраждали троє людей – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Є руйнування на території підприємства.

Сили ППО знешкодили крилату ракету "Іскандер-К", 16 ворожих БпЛА на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.