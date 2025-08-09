У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
- Близько 13:40 у більшості областей України оголосили тривогу через загрозу балістики зі сходу та півдня.
- Монітори пишуть про ракетні удари на Сумщині.
Вдень 9 серпня у низці українських регіонів завила сирена. Виникла загроза ракетних ударів.
О 13:43 Повітряні сили попередили про загрозу балістичних ракет зі сходу. Незабаром небезпека з'явилася і з півдня, передає 24 Канал.
Що відомо про тривогу у частині України?
О 13:44 військові повідомили про рух швидкісної цілі на Сумщину. Монітори пишуть, що Сумський район перебуває під обстрілом балістикою.
О 13:56 почали давати відбої.
Де оголосили тривогу: дивіться на карті
Нагадаємо, що вночі противник атакував 47-ма дронами прифронтові території Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей.
Внаслідок масованого обстрілу Харківщини поранення отримали 6 людей.
По Дніпру було завдано удар ракетами. Постраждали троє людей – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Є руйнування на території підприємства.
Сили ППО знешкодили крилату ракету "Іскандер-К", 16 ворожих БпЛА на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 31 БпЛА на 15 локаціях.