24 Канал Головні новини Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
21 жовтня, 00:33
3

Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару

Ірина Марціяш

Росія ввечері 20 жовтня знову запустила на нашу країну "Шахеди". В частині областей України оголосили через це повітряну тривогу. Після опівночі 21 жовтня була загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Де загроза атаки по Україні?

 

 

00:42, 21 жовтня

Оголошено відбій загрози застосування балістики.

00:28, 21 жовтня

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, 
– інформували в Повітряних силах.

00:19, 21 жовтня

Дрони фіксують в центральній частині Чернігівщини, курс південно-західний.

00:18, 21 жовтня

БпЛА західніше Кривого Рогу, курс північний.

00:00, 21 жовтня

БпЛА курсом на Павлоград.

23:53, 20 жовтня

  • БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курсом на Павлоград.
  • БпЛА в Бериславському районі Херсонщини, курс північно-західний.
23:37, 20 жовтня

БпЛА на межі Запоріжжя та Дніпропетровщини, курс північно-західний.