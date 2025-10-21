Росія вкотре запустила "Шахеди": в яких регіонах України загроза ворожого удару
Росія ввечері 20 жовтня знову запустила на нашу країну "Шахеди". В частині областей України оголосили через це повітряну тривогу. Після опівночі 21 жовтня була загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Де загроза атаки по Україні?
Оголошено відбій загрози застосування балістики. Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку, Дрони фіксують в центральній частині Чернігівщини, курс південно-західний. БпЛА західніше Кривого Рогу, курс північний. БпЛА курсом на Павлоград. БпЛА на межі Запоріжжя та Дніпропетровщини, курс північно-західний.
– інформували в Повітряних силах.
