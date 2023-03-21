У Києві – проблеми з повітрям: містян просять не відкривати вікна
Джерело:КМДА
У Києві 21 березня зафіксували рівень забрудненості атмосферного повітря. Станом на ранок він високий.
Однак радіаційний фон у столиці – в нормі. Місцевих мешканців закликають утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на відкритому повітрі.
До теми Це роблять люди, – екологиня розповіла, як забруднення повітря в Києві впливає на здоров'я
У Києві – забруднене повітря
Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови, а також пожежі у Київській області. За словами рятувальників, за минулу добу у регіоні було зафіксовано 30 осередків пожеж, включно із горінням сухої трави.Важливо! До нормалізації ситуації у КМДА рекомендують утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці.
Ситуація з повітрям на Правому березі
- На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості).
- За адресою вулиця Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 75 (високий рівень забрудненості).
- За адресою проспект Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря – 66 (середній рівень забрудненості).
- За адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 65 (середній рівень забрудненості).
- За адресою вулиця Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 60 (середній рівень забрудненості).
Що з повітрям на Лівому березі
- На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 75 (високий рівень забрудненості).
- За адресою вулиця Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості).
Київ посів друге місце у рейтингу міст з найбруднішим повітрям
У серпні 2022 року Київ став другим містом у світі з найбруднішим повітрям. Вище у рейтингу лише столиці Чилі Сантьяго. Водночас різниця між повітрям у містах не така вже й велика.
Тоді найбрудніше повітря спостерігали на Оболоні та Лівому березі.
Як зменшити негативний вплив брудного повітря на організм
- Не відкривайте вікна;
- без потреби не виходьте на вулицю;
- увімкніть очищувач повітря на максимум;
- споживайте до 2 – 3 літрів рідини на день для дорослих;
- якщо виникла задишка, кашель або безсоння, то зверніться до лікаря.