В Киеве – проблемы с воздухом: горожан просят не открывать окна
Источник:КГГА
В Киеве 21 марта зафиксирован уровень загрязненности атмосферного воздуха. По состоянию на утро он высокий.
Однако радиационный фон в столице – в норме. Местных жителей призывают воздержаться от проветривания помещений и физической активности на открытом воздухе.
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В Киеве – загрязненный воздух
Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия, а также пожары в Киевской области. По словам спасателей, за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 30 очагов возгорания, включая горение сухой травы.Важно! До нормализации ситуации в КГГА рекомендуют воздержаться от проветривания помещений и физической активности на улице.
Ситуация с воздухом на Правом берегу
- На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу улица Туровская, 28, общий индекс качества воздуха – 77 (высокий уровень загрязненности).
- По адресу улица Щусева, 20, общий индекс качества воздуха – 75 (высокий уровень загрязненности).
- По адресу проспект Правды, 64-Г общий индекс качества воздуха – 66 (средний уровень загрязненности).
- По адресу проспект Берестейский, 97, общий индекс качества воздуха – 65 (средний уровень загрязненности).
- По адресу улица Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха – 60 (средний уровень загрязненности).
Что с воздухом на Левом берегу
- На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу улица Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха – 75 (высокий уровень загрязненности).
- По адресу улица Архитектора Вербицкого, 26, общий индекс качества воздуха – 77 (высокий уровень загрязненности).
Киев занял второе место в рейтинге городов с самым грязным воздухом
В августе 2022 года Киев стал вторым городом в мире с самым грязным воздухом. Выше в рейтинге только столица Чили Сантьяго. В то же время разница между воздухом в городах не так уж велика.
Тогда самый грязный воздух наблюдали на Оболони и Левом берегу.
Как уменьшить негативное влияние грязного воздуха на организм
- Не открывайте окна;
- без нужды не выходите на улицу;
- включите воздухоочиститель на максимум;
- потребляйте до 2 – 3 литров жидкости в день для взрослых;
- если возникла одышка, кашель или бессонница, обратитесь к врачу.