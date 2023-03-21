Однак радіаційний фон у столиці – в нормі. Місцевих мешканців закликають утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на відкритому повітрі.

До теми Це роблять люди, – екологиня розповіла, як забруднення повітря в Києві впливає на здоров'я

У Києві – забруднене повітря

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови, а також пожежі у Київській області. За словами рятувальників, за минулу добу у регіоні було зафіксовано 30 осередків пожеж, включно із горінням сухої трави.

Важливо! До нормалізації ситуації у КМДА рекомендують утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці.

Ситуація з повітрям на Правому березі

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості).

За адресою вулиця Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 75 (високий рівень забрудненості).

За адресою проспект Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря – 66 (середній рівень забрудненості).

За адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 65 (середній рівень забрудненості).

За адресою вулиця Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 60 (середній рівень забрудненості).

Що з повітрям на Лівому березі

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 75 (високий рівень забрудненості).

За адресою вулиця Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 77 (високий рівень забрудненості).

Зверніть увагу! Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна у додатку "Київ Цифровий".

Київ посів друге місце у рейтингу міст з найбруднішим повітрям

У серпні 2022 року Київ став другим містом у світі з найбруднішим повітрям. Вище у рейтингу лише столиці Чилі Сантьяго. Водночас різниця між повітрям у містах не така вже й велика.

Тоді найбрудніше повітря спостерігали на Оболоні та Лівому березі.

Як зменшити негативний вплив брудного повітря на організм