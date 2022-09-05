Такий рівень забруднення означає наявність у повітрі твердих часточок, що утворюються внаслідок горіння – від двигунів чи пожеж в екосистемах. Про це в ефірі 24 каналу розповіла експертка відділу клімату ГО "Екодія" Оксана Омельчук.

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Люди – основна причина

Експертка переконана, що вплинути на цю ситуацію цілком можливо, адже ми чітко розуміємо, чому вона виникає. Мовляв, основна причина пожеж – це людський фактор.

Зараз настав час обробляти городи, люди спалюють рештки рослин, опале листя. На жаль, у нас дуже низька культура поведінки з цим. Освітня робота чомусь мало допомагає, штрафи чомусь мало допомагають,

– констатувала Оксана Омельчук.

Крім того, вона відзначила, що поблизу Києва також є велика проблема з наявністю великої кількості сухих торфяників. Частина з них уже не використовується, тож варто було б повертати їх до природнього середовища.

"Це може зробити влада, випереджаючи таким чином не зовсім коректну поведінку наших громадян. Тому що коли торф не обходити, він буде горіти щоразу, коли якийсь недобросовісний українець спалить свій город", – пояснила екологиня.

Наскільки небезпечним є забруднення повітря в Києві: дивіться відео

Як забруднення повітря впливає на стан здоров'я

Експертка також розповіла, що найкращий спосіб запобігти захворюванням при забрудненні повітря – це обмежити власний рух. Адже достатнім чином убезпечитись неможливо, а особливо, якщо у вас є схильність до алергічних реакцій чи серцево-судинні захворювання.

"Це матиме величезний вплив на вас. Тому, якщо є можливість, рух назовні потрібно обмежити або використовувати респіратори. Коли ви на вулиці, потрібно пити багато води. Це найпростіше, що можна зробити", – пояснила Оксана Омельчук.

Якщо говорити саме про горіння торфяників, то екологиня зауважила, що внаслідок цього в повітря потрапляють синильна кислота й речовини формальдегідної групи, які мають опіковий вплив на організм.

При вдиханні у вас можуть бути подразнення дихальних шляхів, навіть якщо ви не алергік. У подальшому це має значний вплив на серцево-судинну систему й може призводити до різноманітних ускладнень,

– пояснила експертка.

Забруднення повітря в Києві: