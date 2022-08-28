Як повідомив заступник міністра захисту охорони довкілля та природніх ресурсів Олександр Краснолуцький, загорання торфу сталося у Вишгородському районі. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

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Чи є небезпека через забруднене повітря

За словами Краснолуцького, попередня інформація про забруднення повітря у Києві відповідає дійсності, тому киянам варто закрити вікна та мінімізувати перебування на вулиці.

Горять торф'яники у Бучанському та Вишгородському районах, ДСНС працює над ліквідацією пожежі. Перевищення рівня забрудненості повітря є, але переживати не потрібно, слід просто дотримуватися усіх рекомендацій,

– сказав він.

Він додав, що якість повітря наразі найгірша у Деснянському районі Києва, Оболоні та Троєщині. Що стосується термінів ліквідації пожежі, то рятувальники запевнили, що ситуація контрольована й найближчим часом вогонь вдасться загасити. Також варто очікувати, що на ранок повітря у Києві буде набагато чистішим.

Причиною загорання торфу стала аномальна спека. Спочатку повідомлялося, що пожежа виникла у зоні відчужена, але цю інформацію спросували.

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