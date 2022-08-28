Відповідну інформацію повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов ввечері 28 серпня. За його даними, внаслідок атаки росіян в домівках людей вибило шибки.

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російські окупанти обстріляли Енергодар

Мер міста повідомив, що окупанти влучили у два мікрорайони. Зокрема, відомо про потрапляння у квартиру.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. В сусідніх будинках місцями вибило шибки. Є займання припаркованих у подвір'ї авто,

– розповів Дмитро Орлов.

Він закликав людей дотримуватись правила двох стін та під час обстрілів не підходити до вікон.

Вибухи в тимчасово окупованому Енергодарі лунали орієнтовно о 22 годині 28 серпня. Згодом у місцевих телеграм-канал писали, що у людей повибивало вікна.

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У місцевих телеграм-каналах повідомили, що росіяни влаштували в Енергодарі провокації. Зокрема, місцеві жителі почули постріл, а згодом – "прильот".

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Коротко про загрозу зі сторони росіян

росія регулярно обстрілює Запорізьку атомну електростанцію та місті Енергодар. Це створює загрозу ядерної аварії.

У обстрілах міноборони росії традиційно звинувачує Україну, що є цинічною брехнею.

За даними американського Інституту вивчення війни розповіли, що досі не надало обіцяних фото- або відеодоказів пошкоджень на ЗАЕС на підтримку своїх тверджень про те, що нібито українські сили завдають ударів по Запорізькій атомній електростанції.

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