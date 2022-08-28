Соответствующую информацию сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов вечером 28 августа. По его данным, в результате атаки россиян в домах людей выбило стекла.
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российские оккупанты обстреляли Энергодар
Мэр города сообщил, что оккупанты попали в два микрорайона. В частности, известно о попадании в квартиру.
Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. В соседних домах местами выбило стекла. Есть возгорание припаркованных во дворе авто,
– рассказал Дмитрий Орлов.
Он призвал людей соблюдать правила двух стен и при обстреле не подходить к окнам.
Взрывы во временно оккупированном Энергодаре звучали ориентировочно в 22.00 28 августа. Впоследствии в местных телеграм-канал писали, что у людей выбило окна.
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В местных телеграм-каналах сообщили, что россияне устроили в Энергодаре провокации. В частности, местные жители услышали выстрел, а затем – "прилет".
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Кратко об угрозе со стороны россиян
- россия регулярно обстреливает Запорожскую атомную электростанцию и городе Энергодар. Это создает угрозу ядерной аварии.
- В обстрелах минобороны россии традиционно обвиняет Украину, являющуюся циничной ложью.
- По данным американского Института изучения войны рассказали, что до сих пор не предоставило обещанных фото- или видеодоказательств повреждений на ЗАЭС в поддержку своих утверждений о том, что якобы украинские силы наносят удары по Запорожской атомной электростанции.
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