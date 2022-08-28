На условиях анонимности работник Запорожской АЭС рассказал, что есть специальная пожарная часть, обслуживающая исключительно пожарную станцию. Она расположена в одном километре от первых и вторых ворот АЭС. Но оккупанты уничтожили ее.

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оккупанты уничтожили пожарную часть возле станции

В случае возгорания эти пожарные могли заехать в любую точку АЭС в течение 5 минут. Но после одного из обстрелов снаряд попал в пожарную часть, и она разрушена.

Пожарные перевезли технику и личный состав в город, а это уже 6 километров. Более того, российские военные наставили бетонные блоки на проходной. Если раньше пожарные через ворота влетали с сумасшедшей скоростью, теперь все забаррикадировано, и есть проблемы со связью. Так что время реагирования с 5 минут превратилось в 25.

Кроме того, пока обстрел не заканчивается, пожарные не выезжают. Как пояснил работник ЗАЭС, такие задержки недопустимы для атомной станции.

россияне знают, куда нужно стрелять

По словам работника станции, россияне "однозначно знают, куда нужно стрелять". Они не стреляют, например, по реакторному отделению – там, где энергоблок. Но стреляют по открытому распределителю, чтобы повредить линию связи станции с украинской сетью.

Как пояснил работник, теряя линии связи, станция не может выдавать электроэнергию и не может брать ее, когда это необходимо. Соответственно, в таком случае станцию охлаждать невозможно.

Но понимаете, как снаряды летают? Они попали в азотно-кислородную станцию, а там рядом ресиверы с водородом, и попади в ресивер, был бы большой взрыв, вынесло бы весь админкорпус. Затем был обстрел возле очистных сооружений, а попало ближе к дизелю, где под землей хранится 200 тонн топлива,

– сказал работник ЗАЭС.

К слову, наемники из ЧВК "вагнера" устроили на Запорожской АЭС пыточную. Там пытают волонтеров, местных предпринимателей и обычных мирных жителей.

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