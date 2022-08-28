На умовах анонімності працівник Запорізької АЕС розповів, що є спеціальна пожежна частина, яка обслуговує виключно пожежну станцію. Вона розташована за один кілометр від перших і других воріт АЕС. Але окупанти знищили її.

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Окупанти знищили пожежну частину біля станції

У випадку загоряння ці пожежники могли заїхати у будь-яку точку АЕС впродовж 5 хвилин. Але після одного з обстрілів снаряд потрапив у пожежну частину, тож вона зруйнована.

Пожежники перевезли техніку й особовий склад в місто, а це вже додаткові 6 кілометрів. Ба більше, російські військові понаставляли бетонних блоків на прохідній. Якщо раніше пожежники через ворота влітали з божевільною швидкістю, а тепер усе забарикадоване і є проблеми зі зв'язком. Тож час реагування з 5 хвилин перетворився на 25.

Крім того, поки обстріл не закінчується, пожежники не виїжджають. Як пояснив працівник ЗАЕС, такі затримки неприпустимі для атомної станції.

росіяни знають, куди потрібно стріляти

За словами працівника станції, росіяни "однозначно знають, куди треба стріляти". Вони не стріляють, до прикладу, по реакторному відділенню – там, де енергоблок. Але стріляють по відкритому розподільнику, щоб пошкодити лінії зв'язку станції з українською мережею.

Як пояснив працівник, втрачаючи лінії зв'язку, станція не може видавати електроенергію та не може брати її, коли це потрібно. Відповідно, у такому випадку станцію охолоджувати неможливо.

Але розумієте, як снаряди літають? Вони влучили в азотно-кисневу станцію, а там поруч ресивери з воднем, і якби влучило в ресивер, був би великий вибух, винесло б весь адмінкорпус. Потім був обстріл біля очисних споруд, а влучило ближче до дизеля, де під землею зберігається 200 тонн палива,

– сказав працівник ЗАЕС.

До слова, найманці із ПВК "вагнер" влаштували на Запорізькій АЕС катівню. Там мордують волонтерів, місцевих підприємців та звичайних мирних жителів.

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