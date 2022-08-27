Правозахисники з'ясували, що окупанти називають це місце "Енергетик". Вони вдаються до жорстоких катувань.

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вагнерівці виливають "в'язням" під ноги розчин хлору в закритій камері. Їх катують електричним струмом, душать целофановими пакетами тощо.

Фільтраційний табір

Крім того, в’язниця виконує функції фільтраційного табору. Окупанти затримують місцеве населення цілими родинами. Варіант звільнення є лише один – грошовий викуп. Однак такий варіант не діє для волонтерів і проукраїнськи налаштованих активістів.

Правозахисники наполягають на допуску місії МАГАТЕ на атомну станцію. Крім того, слід залучити представників Міжнародного комітету червоного хреста і Верховного комісара ООН з прав людини, щоб припинити жорстоке катування.

Катування працівників ЗАЕС

Раніше в Енергоатомі повідомляли, що росіяни катують працівників ЗАЕС перед приїздом МАГАТЕ. російські спецслужби застосовують тортури, щоб атомники нічого не розповідали інспекторам про ризики для безпеки на станції.

За інформацією ЗМІ, окупанти арештовують український персонал, відправляють "на підвал". Люди повертаються після цих "розмов" й не кажуть ані слова.

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