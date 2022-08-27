Запорізька АЕС продовжує перебувати в руках російських окупантів. Ворог обстрілює її в надії налякати цивілізований світ та вибити для себе якісь преференції, але поки що досягнути мети йому не вдається.

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росіяни намагаються не втручатися у роботу, щоб не сталося ядерної катастрофи

Як розповів один зі співробітників ЗАЕС, на станції для картинки існує "нормальне життя". Охорона, пропускний режим – усе це було раніше. росгвардійці, які стоять на вході, прибули з атомних станцій окупантів та розуміються на роботі станції.

Що стосується військових окупантів, то вони не втручаються в операційну роботу персоналу, щоб не сталося лиха.

росіяни — терористи, але не безтолкові. Вони теж не хочуть померти від ядерного вибуху. Тому в безпосереднє виконання задач вони не втручаються,

– повідомив працівник ЗАЕС.

Разом з ними на об'єкті є й ФСБ, яке може забрати на допити та утримувати у полоні будь-якого працівника, незалежно від його статусу.

"Ніхто не застрахований від того, що хтось покаже на тебе пальцем або помітить, що ти не такий пост у вайбер-групі лайкнув. Тебе можуть забрати, вибити зуби, поламати руки або протримати два місяці", – додав він.

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