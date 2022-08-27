Правозащитники выяснили, что оккупанты называют это место "Энергетик". Они прибегают к жестоким пыткам.

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вагнеровцы выливают "узникам" под ноги раствор хлора в закрытой камере. Их пытают электрическим током, душат целлофановыми пакетами и т.д.

Фильтрационный лагерь

Кроме того, тюрьма выполняет функции фильтрационного лагеря. оккупанты задерживают местное население целыми семьями. Вариант освобождения есть только один – денежный выкуп. Однако такой вариант не действует для волонтеров и проукраински настроенных активистов.

Правозащитники настаивают на допуске миссии МАГАТЭ на атомную станцию. Кроме того, следует привлечь представителей Международного комитета красного креста и Верховного комиссара ООН по правам человека, чтобы прекратить жестокие пытки.

Пытки работников ЗАЭС

Ранее в Энергоатоме сообщали, что россияне пытают работников ЗАЭС перед приездом МАГАТЭ. российские спецслужбы применяют пытки, чтобы атомщики ничего не рассказывали инспекторам о рисках безопасности на станции.

По информации СМИ, оккупанты арестовывают украинский персонал, отправляют "на подвал". Люди возвращаются после этих "разговоров" и не говорят ни слова.

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