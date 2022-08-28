Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він зауважив, що обстріли ведуться локалізовано, з коротким проміжком між пострілом та вибухом.
Увага росія досі не надала доказів пошкоджень ЗАЕС, які нібито заподіяли обстріли ЗСУ, – ISW
Пошкоджень зазнає обладнання на території станції, в п'ятницю сталася пожежа, яку заважали погасити окупанти. Завдяки титанічним зусиллям було відновлено роботу двох енергоблоків, хоч і не на повну потужність,
– повідомив Старух.
Тож, за його словами, наразі енергоблоки видають електроенергію в українську енергомережу.
Напружена ситуація на ЗАЕС: коротко
- росіяни замінували Запорізьку АЕС. Вони погрожують її підірвати, якщо Україна поверне собі контроль над станцією. Крім того, окупанти регулярно обстрілюють АЕС.
- Це спричинило вперше в історії повне відключення Запорізької АЕС. Рівень радіації в Енергодарі перебуває в нормі.
- Президент Володимир Зеленський попередив, що росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.
- Невдовзі на станцію має приїхати місія МАГАТЕ, ймовірно, уже з наступного тижня.
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