Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він зауважив, що обстріли ведуться локалізовано, з коротким проміжком між пострілом та вибухом.

Увага росія досі не надала доказів пошкоджень ЗАЕС, які нібито заподіяли обстріли ЗСУ, – ISW

Пошкоджень зазнає обладнання на території станції, в п'ятницю сталася пожежа, яку заважали погасити окупанти. Завдяки титанічним зусиллям було відновлено роботу двох енергоблоків, хоч і не на повну потужність,
– повідомив Старух.

Тож, за його словами, наразі енергоблоки видають електроенергію в українську енергомережу.

Напружена ситуація на ЗАЕС: коротко

Може зацікавити – росія ще має угоду з Угорщиною щодо АЕС: відео