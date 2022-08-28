Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він зауважив, що обстріли ведуться локалізовано, з коротким проміжком між пострілом та вибухом.

Увага росія досі не надала доказів пошкоджень ЗАЕС, які нібито заподіяли обстріли ЗСУ, – ISW

Пошкоджень зазнає обладнання на території станції, в п'ятницю сталася пожежа, яку заважали погасити окупанти. Завдяки титанічним зусиллям було відновлено роботу двох енергоблоків, хоч і не на повну потужність,

– повідомив Старух.

Тож, за його словами, наразі енергоблоки видають електроенергію в українську енергомережу.

Напружена ситуація на ЗАЕС: коротко

Зверніть увагу! Уряд розірвав угоду між Україною та росією про співробітництво в галузі атомної енергетики. Угода діяла з 14 січня 1993 року. Вона передбачала спільне проєктування, будівництво та експлуатацію атомних електростанцій, дослідження з безпеки АЕС, зберігання і переробку відпрацьованого ядерного палива.

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