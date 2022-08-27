Рішення прийняли на черговому засіданні Кабміну, 27 серпня. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Про яку угоду мовиться

Угода діяла з 14 січня 1993 року. Вона передбачала спільне проєктування, будівництво та експлуатацію атомних електростанцій, дослідження з безпеки АЕС, зберігання і переробку відпрацьованого ядерного палива.

Припинено дію Угоди між Урядом України і урядом росії про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики,

– повідомив Мельничук.

Напружена ситуація на ЗАЕС: останні новини

росіяни замінували Запорізьку АЕС. Вони погрожують її підірвати, якщо Україна поверне собі контроль над станцією. Крім того, окупанти регулярно обстрілюють АЕС.

Такі дії спричинили перше в історії повне відключення Запорізької АЕС. На щастя, рівень радіації в Енергодарі перебуває в нормі.

Президент Володимир Зеленський попередив, що росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.

Невдовзі на станцію має приїхати місія МАГАТЕ. Окупанти можуть і тоді влаштувати провокації.

російські спецслужби катують працівників АЕС, щоб атомники нічого не розповідали інспекторам МАГАТЕ про ризики для безпеки на станції.

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