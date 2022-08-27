Рішення прийняли на черговому засіданні Кабміну, 27 серпня. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Про яку угоду мовиться

Угода діяла з 14 січня 1993 року. Вона передбачала спільне проєктування, будівництво та експлуатацію атомних електростанцій, дослідження з безпеки АЕС, зберігання і переробку відпрацьованого ядерного палива.

Припинено дію Угоди між Урядом України і урядом росії про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики,
– повідомив Мельничук.

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