Решение было принято на очередном заседании Кабмина, 27 августа. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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О каком соглашении говорится

Соглашение действовало с 14 января 1993 года. Оно предусматривало совместное проектирование, строительство и эксплуатацию атомных электростанций, исследования безопасности АЭС, хранение и переработку отработанного ядерного топлива.

Прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и правительством россии о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики,

– сообщил Мельничук.

Напряженная ситуация на ЗАЭС: последние новости

россияне заминировали Запорожскую АЭС. Они угрожают ее взорвать, если Украина вернет контроль над станцией. Кроме того, оккупанты регулярно обстреливают АЭС.

Такие действия повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. К счастью, уровень радиации в Энергодаре находится в норме.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы.

Вскоре на станцию должна приехать миссия МАГАТЭ. оккупанты могут и тогда устроить провокации.

российские спецслужбы пытают работников АЭС, чтобы атомщики ничего не рассказывали инспекторам МАГАТЭ о рисках безопасности на станции.

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