Решение было принято на очередном заседании Кабмина, 27 августа. Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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О каком соглашении говорится
Соглашение действовало с 14 января 1993 года. Оно предусматривало совместное проектирование, строительство и эксплуатацию атомных электростанций, исследования безопасности АЭС, хранение и переработку отработанного ядерного топлива.
Прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и правительством россии о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики,
– сообщил Мельничук.
Напряженная ситуация на ЗАЭС: последние новости
- россияне заминировали Запорожскую АЭС. Они угрожают ее взорвать, если Украина вернет контроль над станцией. Кроме того, оккупанты регулярно обстреливают АЭС.
- Такие действия повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. К счастью, уровень радиации в Энергодаре находится в норме.
- Президент Владимир Зеленский предупредил, что россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы.
- Вскоре на станцию должна приехать миссия МАГАТЭ. оккупанты могут и тогда устроить провокации.
- российские спецслужбы пытают работников АЭС, чтобы атомщики ничего не рассказывали инспекторам МАГАТЭ о рисках безопасности на станции.
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