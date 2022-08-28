Адже росія досі бреше про "українські атаки". В Інституті вивчення війни (ISW) також пригадали, що окупанти залякують працівників станції, щоб мовчали про ситуацію на ЗАЕС.
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росія досі не надала доказів про те, що ЗСУ нібито обстрілюють ЗАЕС
В американському Інституті вивчення війни заявили, що російські та українські джерела знову обмінялися звинуваченнями в обстрілі Запорізької атомної електростанції 27 серпня.
Там пригадали, що державне підприємство Енергоатом, що обслуговує станцію, заявило: російські війська неодноразово обстрілювали ЗАЕС протягом 26 – 27 серпня, що призвело до численних ризиків пожежної та радіаційної безпеки.
міноборони росії заявило, що українські сили обстріляли територію ЗАЕС поблизу ядерних сховищ. російське оборонне відомство досі не надало фото- або відеодоказів пошкоджень на ЗАЕС на підтримку своїх тверджень про те, що нібито українські сили завдають ударів по ЗАЕС,
– повідомили в ISW.
Додали, що російська влада якраз мала б бути спроможною надати такі докази, оскільки саме російські сили наразі контролюють територію ЗАЕС.
Окупанти обстрілюють ЗАЕС, попри радіаційні ризики
росія регулярно обстрілює Запорізьку атомну електростанцію та намагається звинуватити в цьому Україну.
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації повідомив, що в ніч проти 27 серпня окупанти вдарили по Запоріжжю та Запорізькому району.
Зокрема, по об'єктах інфраструктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру. Загалом було 16 "прильотів".
За інформацією від місцевих жителів та працівників АЕС, обстріли ведуться локалізовано, з коротким проміжком між пострілом та вибухом. Пошкоджень зазнає обладнання на території станції. У п'ятницю 26 серпня сталася пожежа, яку заважали загасити окупанти,
– розповів Старух.
Він також пригадав, що титанічними зусиллями працівники відновили роботу двох енергоблоків, хоч і не на повну потужність.
"Вони наразі видають електроенергію в українську енергомережу", – повідомив очільник ОВА.
Важливо На Запорізькій АЕС існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин
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