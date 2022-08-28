Ведь россия до сих пор лжет об "украинских атаках". В Институте изучения войны (ISW) также напомнили, что оккупанты запугивают работников станции, чтобы молчали о ситуации на ЗАЭС.

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россия до сих пор не предоставила доказательств, что ВСУ якобы обстреливают ЗАЭС

В американском Институте изучения войны заявили, что российские и украинские источники снова обменялись обвинениями в обстреле Запорожской атомной электростанции 27 августа.

Там напомнили, что государственное предприятие Энергоатом, обслуживающее станцию, заявило: российские войска неоднократно обстреливали ЗАЭС в течение 26 – 27 августа, что привело к многочисленным рискам пожарной и радиационной безопасности.

минобороны россии заявило, что украинские силы обстреляли территорию ЗАЭС вблизи ядерных хранилищ. российское оборонное ведомство до сих пор не предоставило фото- или видеодоказательств повреждений на ЗАЭС в поддержку своих утверждений о том, что якобы украинские силы наносят удары по ЗАЭС,

– сообщили в ISW.

Добавили, что российские власти как раз таки должны были бы быть в состоянии предоставить такие доказательства, поскольку именно российские силы контролируют территорию ЗАЭС.

Оккупанты обстреливают ЗАЭС, несмотря на радиационные риски

россия регулярно обстреливает Запорожскую атомную электростанцию и пытается обвинить в этом Украину.

Глава Запорожской областной военной администрации сообщил, что в ночь на 27 августа оккупанты ударили по Запорожью и Запорожскому району.

В частности, по объектам инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра. В общей сложности было 16 "прилетов".

По информации от местных жителей и работников АЭС, обстрелы ведутся локализовано, с коротким промежутком между выстрелом и взрывом. Повреждения получают оборудование на территории станции. В пятницу 26 августа произошел пожар, который мешали потушить оккупанты,

– рассказал Старух.

Он также напомнил, что титаническими усилиями работники возобновили работу двух энергоблоков, хоть и не на полную мощность.

"Они сейчас выдают электроэнергию в украинскую энергосеть", – сообщил глава ОВА.

Важно На Запорожской АЭС существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ

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