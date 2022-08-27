Энергоатом и украинская сторона ежедневно призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины. Каждый день существуют риски, которые могут привести к аварии на станции, что может вызвать возникший радиации.

К теме Российские оккупанты с автоматами на атомной станции ходят пьяные, – работник ЗАЭС

Что сейчас происходит на ЗАЭС

За прошедшие сутки россияне в очередной раз обстреляли площадку ЗАЭС, повреждения сейчас выясняют. Несколько дней назад пожары, вызванные постоянными обстрелами, привели к аварийному отсоединению станции от украинской сети.

Вчера работникам станции удалось подсоединить к сети два энергоблока ЗАЭС и они снова производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности пока нет. При этом риски, которые могут привести к масштабной трагедии, до сих пор остаются.

Из-за постоянных обстрелов повреждена инфраструктура АЭС, поэтому существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

В то же время из-за присутствия на станции российских военных, их оружия, техники и взрывчатки есть серьезные риски для безопасной работы ЗАЭС. В результате периодических обстрелов повреждений подверглась инфраструктура станции, существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высокой является и пожарная опасность,

– рассказали в Энергоатоме.

Перед приездом МАГАТЭ оккупанты усилили давление на работников

Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности и ликвидировать последствия повреждений, которые возникают в результате действий российских захватчиков.

При этом российские военные, готовясь к приезду миссии МАГАТЭ, усилили давление на персонал ЗАЭС. Все для того, чтобы они не разглашали им показания о преступлениях оккупантов на станции и использовании ее как военной базы.

Напомним, что на следующей неделе МАГАТЭ должен посетить ЗАЭС. При этом в организации уже заявили, что не будут решать вопрос о демилитаризации станции.

К теме – как сейчас работает ЗАЭС: смотрите видео