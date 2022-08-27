Енергоатом та українська сторона щодня закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів, щоб примусити росію звільнити ЗАЕС і передати електростанцію під контроль України. Кожного дня існують ризики, які можуть призвести до аварії на станції, що може спричинити виник радіації.

До теми російські окупанти з автоматами на атомній станції ходять п'яні, – працівник ЗАЕС

Що зараз відбувається на ЗАЕС

Впродовж минулої доби росіяни вчергове обстріляли майданчик ЗАЕС, пошкодження наразі з'ясовують. Кілька днів тому пожежі, спричинені постійними обстрілами, призвели до аварійного від'єднання станції від української мережі.

Вчора працівникам станції вдалося під'єднати до мережі два енергоблоки ЗАЕС і вони знову виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки наразі немає. При цьому ризики, які можуть призвести до масштабної трагедії, досі залишаються.

Через постійні обстріли пошкоджена інфраструктура АЕС, тож існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Водночас через присутність на станції російських військових, їхньої зброї, техніки та вибухівки є серйозні ризики для безпечної роботи ЗАЕС. Внаслідок періодичних обстрілів пошкоджень зазнала інфраструктура станції, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека,

– розповіли в Енергоатомі.

Перед приїздом МАГАТЕ окупанти посилили тиск на працівників

Український персонал станції продовжує працювати й докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки й ліквідувати наслідки пошкоджень, які виникають внаслідок дій російських загарбників.

При цьому російські військові, готуючись до приїзду місії МАГАТЕ, посилили тиск на персонал ЗАЕС. Все для того, щоб вони не розголошували їм свідчення про злочини окупантів на станції та використання її як військової бази.

Нагадаємо, що наступного тижня МАГАТЕ має відвідати ЗАЕС. При цьому в організації вже заявили, що не розв'язуватимуть питання про демілітаризацію станції.

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