Бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак назвал вполне вероятным то, что россияне могут взорвать электростанцию в Запорожье. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
Внимание У путина нет красных линий, – Климкин допускает угрозу для Запорожской АЭС
По его словам, россияне могут совершить техногенную катастрофу только с одной целью – путин хочет выйти из войны в Украине и "продать" россиянам это как победу и "вынужденный шаг". При этом кремлевский диктатор хочет оставить контроль над уже временно захваченными территориями.
Эта "игра" вокруг атомной электростанции возможна, как вариант, мол, "чтобы боялись, чтобы не насмехались",
– сказал Ступак.
Он пояснил, что в кремле есть внутриполитический блок, который "рисует" будущие сценарии развития событий, в том числе и по ситуации на ЗАЭС. Понятно, что аналитики там не из лучших.
Вместе с тем, как добавил специалист, путин так хочет утвердить себя как "великого стратега" и руководителя "сильной армии". А также хочет посеять страх на Западе. Однако если он на такое пойдет, то упускает момент, что погодные условия могут сыграть не в его пользу, поэтому он первым попадает под все риски.
"Но это невозможно предсказать, это русская рулетка", – добавил Ступак.
Угроза взрыва на ЗАЭС: последние новости
- Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил 24 каналу, что от владимира путина можно ожидать чего угодно. В том числе и применение ядерного оружия. А действия оккупантов на территории Запорожской АЭС вполне могут привести к катастрофе.
- Они неоднократно устраивали провокации на ЗАЭС, а 11 августа оккупанты едва не попали в энергоблок на ЗАЭС.
- Также стало известно, что оккупанты заминировали Запорожскую АЭС и цинично угрожают ее взорвать, если Украина вернет себе контроль над станцией.
- Отметим, что Украина готова принять миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Однако, как рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, российская федерация всячески пытается получить контроль над этой делегацией.
Достойно внимания – назвали 5 сценариев развития событий в Украине: видео