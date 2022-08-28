Такий аналіз оприлюднили в "Енергоатомі" за даними фахівців Держатомрегулювання України. У випадку аварії хмара розповсюдження радіації буде рухатися за вітром на південний схід у бік росії.

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Людям треба робити йодну профілактику

Мешканцям територій, які потенційно потрапляють під небезпеку від ймовірної аварії треба провести йодну профілактику. Також краще не виходити на вулицю без нагальної потреби. Якщо ж з'явиться радіаційна небезпека, то треба застосовувати захисні засоби для органів дихання.

Людям ще радять провести герметизацію приміщень, тобто вікон і дверей. Треба відключити кондиціонери, вентилятори, закрити вентиляційні продухи, димоходи тощо. Також школи та садочки мають працювати в спеціальному режимі. Варто організувати санітарні бар'єри на входах до приміщень, де будуть знімати верхній одяг та перезуватись.

На потенційно небезпечних територіях радять герметизувати та упаковувати продукти, воду, білизну, документи та цінні речі. Слід обмежити користування лісом та не порушувати заборону на полювання і рибну ловлю в місцевих водоймах.

Щоб запобігти запиленню на відкритих місцевостях рекомендують провести знезараження територій. Слід ще й ввести спеціальні обмеження для автотранспорту щодо виїзду на узбіччя, руху по дорогах без жорсткого покриття.

Ядерний тероризм росії

окупанти захопили Запорізьку атомну станцію. Тепер вони її обстрілюють, розмістили техніку біля енергоблоків та замінували їх. Це може призвести до катастрофи. Крім того, станцію відключали від енергосистеми України, що дуже небезпечно. Завдяки героїзму українських атомників її вдалося підключити знову.

Поблизу станції була пожежа. Пошкоджено обладнання стації, адже окупанти заважали загасити пожежу на ЗАЕС. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух розповідав, що обстріли ведуться локалізовано, з коротким проміжком між пострілом та вибухом.

В обстрілах росія звинувачує Україну, як і завжди. У американському Інституті вивчення війни, посилаючись на Енергоатом, заявили, що росіяни протягом 26 – 27 серпня обстрілювали Запорізьку атомну електростанцію. Обіцяла "надати докази" проти ЗСУ, але ясно, що їх досі нема.

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