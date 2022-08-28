Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. Він також зазначив, що вже зараз росія не може під'єднати ЗАЕС на потреби окупованого Криму.

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Олександр Антонюк каже, що окупанти всіляко намагаються знизити потужність атомної станції, аби тримати її під контролем.

На мою думку, окупанти сьогодні використовують Запорізьку АЕС, в якості ядерного шантажу,

– додає політолог.

За словами фахівця, варто розглядати ще один сценарій – зараз росія готує певну павзу і намагатиметься використати ЗАЕС для своїх переговорних позицій.

"Адже зрозуміло, що їм потрібна перерва у активних бойових діях, аби провести приховану мобілізацію та перевезти з-за Уралу боєприпаси", – каже Олександр Антонюк.

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Ситуація із Запорізькою АЕС – що відомо