Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. Він також зазначив, що вже зараз росія не може під'єднати ЗАЕС на потреби окупованого Криму.
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Олександр Антонюк каже, що окупанти всіляко намагаються знизити потужність атомної станції, аби тримати її під контролем.
На мою думку, окупанти сьогодні використовують Запорізьку АЕС, в якості ядерного шантажу,
– додає політолог.
За словами фахівця, варто розглядати ще один сценарій – зараз росія готує певну павзу і намагатиметься використати ЗАЕС для своїх переговорних позицій.
"Адже зрозуміло, що їм потрібна перерва у активних бойових діях, аби провести приховану мобілізацію та перевезти з-за Уралу боєприпаси", – каже Олександр Антонюк.
Детальніше про ризики, які створили росіяни на ЗАЕС: дивіться відео
Ситуація із Запорізькою АЕС – що відомо
- росіяни замінували Запорізьку АЕС. Вони погрожують її підірвати, якщо Україна поверне собі контроль над станцією. Крім того, окупанти регулярно обстрілюють АЕС.
- Це спричинило вперше в історії повне відключення Запорізької АЕС. Рівень радіації в Енергодарі перебуває в нормі.
- Президент Володимир Зеленський попередив, що росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи.
- Невдовзі на станцію має приїхати місія МАГАТЕ, ймовірно, уже з наступного тижня.