Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. Он также отметил, что уже сейчас россия не может подсоединить ЗАЭС на нужды оккупированного Крыма.

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Александр Антонюк говорит, что оккупанты всячески пытаются снизить мощность атомной станции, чтобы держать ее под контролем.

На мой взгляд, оккупанты сегодня используют Запорожскую АЭС, в качестве ядерного шантажа,

– добавляет политолог.

По словам специалиста, стоит рассматривать еще один сценарий – сейчас россия готовит определенную паузу и будет пытаться использовать ЗАЭС для своих переговорных позиций.

"Ведь понятно, что им нужен перерыв в активных боевых действиях, чтобы провести скрытую мобилизацию и перевезти из-за Урала боеприпасы", – говорит Александр Антонюк.

Детальнее о рисках, которые создали россияне на ЗАЭС: смотрите видео

Ситуация с Запорожской АЭС – что известно