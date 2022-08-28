Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. Он также отметил, что уже сейчас россия не может подсоединить ЗАЭС на нужды оккупированного Крыма.
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Александр Антонюк говорит, что оккупанты всячески пытаются снизить мощность атомной станции, чтобы держать ее под контролем.
На мой взгляд, оккупанты сегодня используют Запорожскую АЭС, в качестве ядерного шантажа,
– добавляет политолог.
По словам специалиста, стоит рассматривать еще один сценарий – сейчас россия готовит определенную паузу и будет пытаться использовать ЗАЭС для своих переговорных позиций.
"Ведь понятно, что им нужен перерыв в активных боевых действиях, чтобы провести скрытую мобилизацию и перевезти из-за Урала боеприпасы", – говорит Александр Антонюк.
Детальнее о рисках, которые создали россияне на ЗАЭС: смотрите видео
Ситуация с Запорожской АЭС – что известно
- россияне заминировали Запорожскую АЭС. Они угрожают ее взорвать, если Украина вернет контроль над станцией. Кроме того, оккупанты регулярно обстреливают АЭС.
- Это повлекло за собой впервые в истории полное отключение Запорожской АЭС. Уровень радиации в Энергодаре находится в норме.
- Президент Владимир Зеленский предупредил, что россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы.
- Вскоре на станцию должна приехать миссия МАГАТЭ, вероятно, уже на следующей неделе.