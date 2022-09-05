Дим спричинений торф'яними пожежами у Київській області. У ДСНС повідомляють, що рятувальники вже гасять займання і контролюють ситуацію.

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Київ охопило димом

Сильне задимлення повітря спричинене пожежами у Київській області, а саме:

у селі Соснівка Вишгородського району;

у селі Перше Травня Броварського району.



Рятувальники гасять торф'яні пожежі на Київщині / Фото ДСНС

Ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою. До покращення місцева влада радить:

зачинити вікна вдома

за можливості не перебувати на вулиці

пити багато води

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

За даними КМДА, задимленість буде спостерігатися протягом 5 – 6 вересня. Тож від тривалих прогулянок у ці дні слід відмовитися.

Київ тоне в диму / Фото Ірини Вихрущ та Марини Васильєвої, 24 канал

У ДСНС наголошують, що ліквідація пожеж торф'яників – це тривалий процес. Рятувальники закликають в жодному разі не гасити пожежу самостійно, бо це дуже небезпечно.

Задимлення в Оболонському районі Києва: відео Марини Васильєвої, 24 канал

Столиця опинилася на 1 місці у світі, як місто з найзабрудненішим повітрям

За даними Агентства з охорони навколишнього середовища США, повітря в Києві станом на ранок 5 вересня є найбільш забрудненим у світі. Його показник становить 187 одиниць, хоч норма – від 0 до 50.

Головним забруднювачем є частка РМ. Деякі з токсинів, які її утворюють, через дихання можуть потрапляти в кров і транспортуватися по всьому тілу, осідаючи в серці, мозку та інших органах.

Тому вплив PM може призвести до серйозних наслідків для здоров'я, особливо для вразливих груп людей, таких як люди похилого віку та люди з проблемами дихання.

Варто переглянути – оперативна інформація про ситуацію на фронті 5 вересня: відео