Дим спричинений торф'яними пожежами у Київській області. У ДСНС повідомляють, що рятувальники вже гасять займання і контролюють ситуацію.
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Київ охопило димом
Сильне задимлення повітря спричинене пожежами у Київській області, а саме:
- у селі Соснівка Вишгородського району;
- у селі Перше Травня Броварського району.
Рятувальники гасять торф'яні пожежі на Київщині / Фото ДСНС
Ситуація ускладнюється сезонним явищем – метеорологічною димкою. До покращення місцева влада радить:
- зачинити вікна вдома
- за можливості не перебувати на вулиці
- пити багато води
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
За даними КМДА, задимленість буде спостерігатися протягом 5 – 6 вересня. Тож від тривалих прогулянок у ці дні слід відмовитися.
Київ тоне в диму / Фото Ірини Вихрущ та Марини Васильєвої, 24 канал
У ДСНС наголошують, що ліквідація пожеж торф'яників – це тривалий процес. Рятувальники закликають в жодному разі не гасити пожежу самостійно, бо це дуже небезпечно.
Задимлення в Оболонському районі Києва: відео Марини Васильєвої, 24 канал
Столиця опинилася на 1 місці у світі, як місто з найзабрудненішим повітрям
За даними Агентства з охорони навколишнього середовища США, повітря в Києві станом на ранок 5 вересня є найбільш забрудненим у світі. Його показник становить 187 одиниць, хоч норма – від 0 до 50.
Головним забруднювачем є частка РМ. Деякі з токсинів, які її утворюють, через дихання можуть потрапляти в кров і транспортуватися по всьому тілу, осідаючи в серці, мозку та інших органах.
Тому вплив PM може призвести до серйозних наслідків для здоров'я, особливо для вразливих груп людей, таких як люди похилого віку та люди з проблемами дихання.
Варто переглянути – оперативна інформація про ситуацію на фронті 5 вересня: відео