Дым вызван торфяными пожарами в Киевской области. В ГСЧС сообщают, что спасатели уже тушат возгорание и контролируют ситуацию.
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Киев охватило дымом
Сильное задымление воздуха вызвано пожарами в Киевской области, а именно:
- в селе Сосновка Вышгородского района;
- в селе Перше Травня Броварского района.
Спасатели тушат торфяные пожары в Киевской области / Фото ГСЧС
Ситуация осложняется сезонным явлением – метеорологической дымкой. До улучшения местные власти советуют:
- закрыть окна дома;
- по возможности не находиться на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
По данным КГГА, задымленность будет наблюдаться в течение 5 – 6 сентября. Поэтому от длительных прогулок в эти дни следует отказаться.
Киев тонет в дыму / Фото Ирины Выхрущ и Марины Васильевой, 24 канал
В ГСЧС отмечают, что ликвидация пожаров торфяников – это длительный процесс. Спасатели призывают ни в коем случае не тушить пожар самостоятельно, потому что это очень опасно.
Задымление в Оболонском районе Киева: видео Марины Васильевой, 24 канал
Столица оказалась на 1 месте в мире, как город с самым загрязненным воздухом
По данным Агентства по охране окружающей среды США, воздух в Киеве по состоянию на утро 5 сентября является самым загрязненным в мире. Его показатель составляет 187 единиц, хотя норма – от 0 до 50.
Главным загрязнителем является доля РМ. Некоторые из токсинов, которые ее образуют, через дыхание могут попадать в кровь и транспортироваться по всему телу, оседая в сердце, мозге и других органах.
Поэтому влияние PM может привести к серьезным последствиям для здоровья, особенно для уязвимых групп людей, таких как пожилые люди и люди с проблемами дыхания.
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