Дым вызван торфяными пожарами в Киевской области. В ГСЧС сообщают, что спасатели уже тушат возгорание и контролируют ситуацию.

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Киев охватило дымом

Сильное задымление воздуха вызвано пожарами в Киевской области, а именно:

в селе Сосновка Вышгородского района;

в селе Перше Травня Броварского района.



Спасатели тушат торфяные пожары в Киевской области / Фото ГСЧС

Ситуация осложняется сезонным явлением – метеорологической дымкой. До улучшения местные власти советуют:

закрыть окна дома;

по возможности не находиться на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

По данным КГГА, задымленность будет наблюдаться в течение 5 – 6 сентября. Поэтому от длительных прогулок в эти дни следует отказаться.

Киев тонет в дыму / Фото Ирины Выхрущ и Марины Васильевой, 24 канал

В ГСЧС отмечают, что ликвидация пожаров торфяников – это длительный процесс. Спасатели призывают ни в коем случае не тушить пожар самостоятельно, потому что это очень опасно.

Задымление в Оболонском районе Киева: видео Марины Васильевой, 24 канал

Столица оказалась на 1 месте в мире, как город с самым загрязненным воздухом

По данным Агентства по охране окружающей среды США, воздух в Киеве по состоянию на утро 5 сентября является самым загрязненным в мире. Его показатель составляет 187 единиц, хотя норма – от 0 до 50.

Главным загрязнителем является доля РМ. Некоторые из токсинов, которые ее образуют, через дыхание могут попадать в кровь и транспортироваться по всему телу, оседая в сердце, мозге и других органах.

Поэтому влияние PM может привести к серьезным последствиям для здоровья, особенно для уязвимых групп людей, таких как пожилые люди и люди с проблемами дыхания.

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