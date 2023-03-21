Однако радиационный фон в столице – в норме. Местных жителей призывают воздержаться от проветривания помещений и физической активности на открытом воздухе.

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В Киеве – загрязненный воздух

Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия, а также пожары в Киевской области. По словам спасателей, за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 30 очагов возгорания, включая горение сухой травы.

Важно! До нормализации ситуации в КГГА рекомендуют воздержаться от проветривания помещений и физической активности на улице.

Ситуация с воздухом на Правом берегу

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу улица Туровская, 28, общий индекс качества воздуха – 77 (высокий уровень загрязненности).

По адресу улица Щусева, 20, общий индекс качества воздуха – 75 (высокий уровень загрязненности).

По адресу проспект Правды, 64-Г общий индекс качества воздуха – 66 (средний уровень загрязненности).

По адресу проспект Берестейский, 97, общий индекс качества воздуха – 65 (средний уровень загрязненности).

По адресу улица Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха – 60 (средний уровень загрязненности).

Что с воздухом на Левом берегу

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу улица Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха – 75 (высокий уровень загрязненности).

По адресу улица Архитектора Вербицкого, 26, общий индекс качества воздуха – 77 (высокий уровень загрязненности).

Обратите внимание! Отслеживать состояние атмосферного воздуха и радиационный фон в режиме реального времени можно в приложении "Киев Цифровой".

Киев занял второе место в рейтинге городов с самым грязным воздухом

В августе 2022 года Киев стал вторым городом в мире с самым грязным воздухом. Выше в рейтинге только столица Чили Сантьяго. В то же время разница между воздухом в городах не так уж велика.

Тогда самый грязный воздух наблюдали на Оболони и Левом берегу.

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