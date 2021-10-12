У Києві розпочався саміт Україна – ЄС за участю Зеленського і керівництва Євросоюзу

В українській столиці 12 жовтня розпочався 23-й саміт Україна – Європейський Союз. У ньому беруть участь Володимир Зеленський та керівництво ЄС, зокрема президент Євроради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вранці керівники інституцій Євросоюзу прибули до Маріїнського палацу, де їх вітав президент Володимир Зеленський.

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У Києві стартував саміт Україна – ЄС

Перед початком заходу український лідер та президент Європейської ради Шарль Мішель і глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вже встигли поспілкуватися.

У межах 23-го саміту Україна – ЄС заплановане підписання низки угод між Києвом та Євросоюзом. За його результатами ухвалять спільну заяву.

Окрім цього, Зеленський та представники європейських інституцій зроблять заяви для ЗМІ за підсумками зустрічі.

Глава України у твітері висловив упевненість, що діалог у межах саміту буде плідним і ще більше сприятиме інтеграції України до європейської спільноти".



Зеленський поспілкувався з президентами Євроради і Єврокомісії / Фото Офісу Президента

Саміт Україна – ЄС у Києві: онлайн-трансляція

Які саме угоди планують підписати на саміті